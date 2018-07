Damit gehen die Sachsen mit einem guten Polster ins Rückspiel in einer Woche in Schweden. Beim Weiterkommen trifft die Elf von Trainer Ralf Rangnick dann in der dritten Qualifikationsrunde Anfang August auf CS Universitatea Craiova aus Rumänien. Vor 18.126 Zuschauern erzielten Bruma (35.), Neuzugang Matheus Cunha (38.), Kevin Kampl (50.) und Jean-Kevin Augustin (84.) die Tore für den Favoriten, der erst seit zweieinhalb Wochen in der Saisonvorbereitung ist.