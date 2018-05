Europa League Halbfinale Atlético bezwingt Arsenal - Wengers letzter Traum geplatzt

Marseille schien sich mit dem Zwei-Tore-Polster zu begnügen und tat in Salzburg zunächst nicht mehr als nötig. Der Leipzig-Bezwinger, der beim 5:2 gegen die Sachsen im Viertelfinale seine Offensivqualität unter Beweis stellte, vertraute diesmal auf seine Kompaktheit. Diese bröckelte nach dem Wechsel gewaltig. Haidaras sehenswerter Solo-Treffer und ein Eigentor ließen die Salzburger hoffen, in der Verlängerung hatten beide Teams ihre Chancen auf das Weiterkommen. Nach einer höchst umstrittenen Ecke sorgte Rolando in der Mitte für die Entscheidung.