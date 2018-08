Am Montag gab es wieder einen Fall: Frühschwimmer entdeckten im Ettwieser Weiher bei Marktoberdorf im Ostallgäu die Leiche eines 79-Jährigen. Die Polizei vermutet, dass er am Sonntagabend zum Schwimmen in den See gegangen war. Am Sonntag starb eine 80-Jährige, die leblos aus dem Happinger See bei Rosenheim gezogen worden war. Im Tegernsee war ein 67 Jahre alter Schwimmer am Freitag ums Leben gekommen. (Lesen Sie auch: Nach Rettung aus Walchensee - Münchnerin stirbt im Krankenhaus)