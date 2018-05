Die Einbrecher, die in Untersuchungshaft sitzen, waren bereits am 24. Januar fast erwischt worden. Damals hebelten sie in der Morgenrothstraße in Bogenhausen die Terrassentür eines Reihenhauses auf. Eine Nachbarin, die gerade vorbeiging, hörte seltsame Geräusche und ein lautes Krachen. Sie sah nach und entdeckte, wie sich die Männer an der Tür auf der Gartenseite zu schaffen machten. Unerschrocken sprach die Frau die Fremden an. Daraufhin rannten die Einbrecher weg.