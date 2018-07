Die Beweise waren eindeutig: Neben Spraydosen, die er in den Händen hielt, hatte er außerdem Farbreste an Haut und Kleidung. Zudem überführten Videoaufzeichnungen den jungen Mann. Weitere "ANAL"-Tags wurden unter anderem am Stachus, am Hirschgarten und in Pasing gefunden. An eine Vernehmung war jedoch nicht zu denken – der Sprayer hatte 1,99 Promille.