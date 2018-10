Jede vierte Gemeinde hat kein Wirtshaus mehr

Aus is und gar is es auch mit dem Gasthof Grünerbräu, letzter der ehedem 22 Brauhäuser am Markt von Bad Tölz. Ludwig Steigenberger, ein früher Spross der heutigen Hoteliers-Dynastie, hatte das aus dem 17. Jahrhundert stammende Anwesen 1887 erworben und zur "Bieramme Münchens" aufgepäppelt. So konnte er mit einem "vortrefflichen Stoff und reichhaltiger Küche" werben. Das Eis für den Bierkeller sägte er im Winter aus dem Klammerweiher (welcher die Kinder von Thomas Mann später, im dortigen Sommerhäuschen, so sehr entzückt hat).

1997 wurde hier gar noch ein "Vollmondbier" kreiert (Weißbier, bei Vollmond gebraut). Heute lockt nur noch ein "Gasthaus" ohne weiterem Namen mit einer "Melange aus erstklassigen kulinarischen Genüssen", samt Bar und Bühne. Aus der Menü-Karte der Traditionshäuser von Bad Tölz zu streichen wären laut Eder auch das einst sehr beliebte Ausflugsziel Diana am Stadtrand und das Gasthaus zur Bieburg an der Straße nach Arzbach, wo derzeit ein neuer Pächter für den Kramerwirt gesucht wird.

In Lenggries musste der Berghof einer Klinik weichen, außerdem starben der Gasthof zur Quelle, der erst den Benediktinern als Badehaus und später der Pelztierzucht gedient hat, und der Gasthof Blaue Traube, der 1870 eigentlich als Ärztehaus geplant wurde. Bei Gaissach ist neben dem Kirchlein zum abgebrannten Kreuz, das an den Pandurenüberfall von 1742 erinnert, der Kapellenwirt bis auf die Grundmauern abgebrannt und nie wieder aufgebaut worden.

Bayern wird ärmer: In den letzten 17 Jahren haben mehr als 3.000 Schankgaststätten, überwiegend auf dem Land, für immer zugemacht, wie der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband ermittelt hat. Von knapp 4.400 Betrieben, die derzeit noch kochen und ausschenken, geraten jedes Jahr 500 weitere auf die Verlustliste. Jede vierte Gemeinde hat jetzt schon kein Wirtshaus mehr. Ein Trend wie in der Landwirtschaft, vergleicht die neue Dehoga-Präsidentin Angela Inselkammer, deren Familie in Aying einen Brauereigasthof sehr erfolgreich führt.

Schreckliche Vision: Dörfer ohne Bauern – Dörfer ohne Wirtshäuser. Stattdessen vielleicht Schnellkost im Gewerbepark, in Imbissstuben, in Sport- oder Vereinsheimen, deren Betreiber nur sieben Prozent Mehrwertsteuer zahlen und nicht 19 Prozent wie die professionellen Wirte.