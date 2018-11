Essen, Geld und Trost spenden Feuer in Kalifornien: So helfen die Stars

Lady Gaga spendet Trost und Pizza

Lady Gaga (32) musste am Freitag selbst aus ihrem Haus in Malibu vor den Flammen fliehen. Am Sonntagabend besuchte sie die Notunterkunft in der Pacific Palisades High School und appellierte an die Evakuierten, nicht die Hoffnung zu verlieren: "Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich liebe euch. Das hier ist ein Notfall, aber ihr seid nicht alleine." Sie rief die Leute dazu auf, in Kontakt zu bleiben und ihre Geschichten zu teilen und munterte eine sichtlich geschwächte 98-Jährige mit einem Ständchen auf. Am Dienstag besuchte Gaga wieder eine der Notunterkünfte. Diesmal hatte sie außerdem tonnenweise Pizza und Kaffee im Gepäck.