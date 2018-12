Am Dienstag verkündete Reisinger nicht nur seinen Rücktritt als Aufsichtsrat. Er versah seine Erklärung mit giftigen Worten in Richtung Ismaik. Gestern folgte die Retourkutsche des Jordaniers – in Form einer kuriosen Facebook-Botschaft, in der er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel verglich (siehe unten). Wie wird es also weitergehen zwischen Vereinsspitze und Geldgeber? Die AZ mit den wichtigsten Fragen und Antworten.