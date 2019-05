Zwischendrin gab es noch ein wenig Cross-Marketing: Denn der frisch gekürte "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Davin Herbrüggen (20) präsentierte - im Voll-Playback - seinen Siegersong "The River", der zuvor lediglich auf Platz 34 in die Charts eingestiegen war. Herbrüggen ließ sich nach seiner Performance auch nicht lumpen und tanzte mit Jorge González einen kleinen Cha-Cha-Cha. Der "Let's Dance"-Nachwuchs scheint sicher.

Etwas mehr Übung hatte Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30). Sie legte mir ihrem Partner Evgeny Vinokurov (28) einen heißen Salsa hin. "Sehr schön", befand Mabuse, "mehr Tiefe", forderte González und Llambi? Der fand die Darbietung, trotz Pannen, recht gut, gab aber trotzdem nur fünf Punkte. 19 Zähler standen damit am Ende unterm Strich.

Pascal Hens verzaubert alle

Richtig viel arbeiten musste Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) beim Jive. Völlig aus der Puste stellte sie sich der Kritik der Jury. Diese war aber trotz anspruchsvollem Tanz nicht gerade gnädig. "War okay", befand González und auch Llambi war ziemlich enttäuscht. Das schlug sich natürlich auch in der Wertung nieder: nur zwölf Punkte.

Ex-Handballer Pascal Hens (39) holte in der Vorwoche als erster männlicher Promi in dieser Staffel die 30 Punkte. Ein Kunststück, das er und Ekaterina Leonova (32) sogar wiederholen konnten. Schließlich war es "eine runde Sache", so Llambi, der sogar "verzaubert" war. Die volle Punktzahl war quasi die logische Konsequenz.

Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36) versuchten sich im Anschluss an einem Jive. Leider ohne großen Erfolg. Zu oft war das Paar nicht beieinander, so die Jury. Am Ende gab es zwölf Punkte.

Ulrike Frank muss die Tanzschuhe einpacken

Als "superflirty" und "supersexy" bezeichnete Christina Luft (29), die Tanzpartnerin von Comedian Oliver Pocher (41), ihren bevorstehenden Cha-Cha-Cha. Fremdwörter für Pocher, wie er offen zugab. Seine Performance geriet dementsprechend etwas aus der Spur. Cha-Cha-Cha suchte man vergebens. Die Jury honorierte zumindest seinen Einsatz, die hölzerne Darbietung wurde aber zurecht abgestraft: 13 Punkte.

Sängerin Ella Endlich (34) überflügelt seit Beginn der Staffel ihre Konkurrenten. Letzte Woche wurde ihr nach einer unfassbar guten Performance sogar die Krone der "Queen of Samba" überreicht. Ob ihr Tango mit Valentin Lusin (32) wieder so abräumte? Ja! Kurz und bündig war das Urteil der Jury: Hochverdiente 30 Punkte - eine andere Wahl habe das Paar der Jury aber auch nicht gelassen, so Mabuse.

Dann endlich ging es ans Eingemachte. Die Entscheidung stand an. Dass Oliver Pocher zittern musste, war fast klar. Aber auch Evelyn Burdecki und Ulrike Frank erwischte es. Am Ende entschied es sich aber zwischen Pocher und Frank. Die Fernsehzuschauer gaben Ulrike Frank am Ende den Korb und schickten die "GZSZ"-Schauspielerin nach Hause.

