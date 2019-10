Warum ist Dolly Buster berühmt?

Bekannt wurde Dolly Buster als Darstellerin in Dutzenden Porno-Filmen, was sie nach eigenen Worten bis heute nicht bereut. "Ich würde alles in meinem Leben genauso wieder machen. Ich habe nichts zu bedauern." Bei wichtigen Entscheidungen habe ihr Bauchgefühl nie getrogen.