Es wird höchst dramatisch "Unter uns": Fan-Liebling muss den Serien-Tod sterben

Nach drei Jahren wird Koppen also mit einem emotionalen Knall die Serie verlassen. Es sei sehr anspruchsvoll gewesen, "die ganze Palette an Emotionen einmal" abzuspielen, so die 29-Jährige. "Gleichzeitig war es ein großes Geschenk an mich als Schauspielerin." Sie habe schon einige neue Projekte am Start, in denen ihre Anhänger sie bald wieder sehen werden, verspricht Koppen.