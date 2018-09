Es wird eng im Landtag Bayerisches Parlament könnte um 35 Abgeordnete anwachsen

Landet aber die CSU nach dem Zusammenrechnen aller Erst- und Zweitstimmen insgesamt nur bei 36 (oder gar 35) bis 39 Prozent, fielen zahlreiche Ausgleichsmandate an, um das Gesamtergebnis in eine entsprechende Sitzverteilung umzusetzen. Die anderen Parteien würden für ihre Listenkandidaten so viele zusätzliche Sitze erhalten, bis alles wieder passt.

Dieser Ausgleichsmechanismus würde auf Wahlkreisebene (also in jedem Regierungsbezirk separat) stattfinden. 2008 fielen in Oberbayern drei und in der Oberpfalz ein Ausgleichsmandat an, 2013 kein einziges.

Zahl der Mitglieder des Landtags könnten von 180 auf 215 steigen

Würde die CSU in diesem Jahr 90 der 91 Direktmandate erringen, im Gesamtergebnis aber nur bei 38 bis 39 Prozent landen, fielen sage und schreibe 35 Ausgleichsmandate an, hat "election.de" ausgerechnet. Die Zahl der Mitglieder des Landtags würde von 180 auf 215 steigen.

Letzte Umfragen zeigen die CSU sogar bei nur 35 Prozent, was die Zahl der Überhangmandate noch erhöhen würde, auch wenn andere Prognosen davon ausgehen, dass SPD und Grüne drei Direktmandate (zwei in München, eines in Nürnberg) erobern könnten.

Zu wenig Sitzplätze im bayerischen Landtag

Im Maximilianeum, dem Sitz des bayerischen Landtags, könnte es ab Oktober also recht eng werden, zumal die zusätzlichen Volksvertreter ja nicht nur Sessel im Plenarsaal, sondern auch Büros benötigen. Da hilft es auch wenig, dass bis zu 18 Parlamentarier ihre Abgeordnetensessel nach der Bildung einer neuen Staatsregierung wieder verlassen, um auf der Ministerbank Platz zu nehmen. Denn schon jetzt gibt es aus diesem Grunde etwas weniger als 180 Sitze für die einfachen Abgeordneten.

9,478 Millionen Bayern sind aufgerufen, einen neuen Landtag zu bestimmen, 36 000 mehr als vor fünf Jahren. 51,4 Prozent sind Frauen. Die zahlenmäßig größte Gruppe stellen die über 59-Jährigen mit 3,304 Millionen. Zum ersten Mal an einer Landtagswahl dürfen 599.000 Personen teilnehmen.