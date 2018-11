Es weihnachtet sehr Das sind die geheimen Weihnachts-Codes bei Netflix

Diese Nummern muss man eingeben

Wer an PC oder Laptop bei Netflix vorbeisurft, der kann eine ganze Reihe von Nummern eingeben, um unterschiedliche Listen angezeigt zu bekommen, in denen entsprechende Weihnachtsfilme auftauchen. Dazu muss in der URL "http://www.netflix.com/browse/genre/NUMMER" das "NUMMER" mit dem zugehörigen Code ausgetauscht werden. Der britische "Daily Mirror" hat eine Liste unterschiedlicher Möglichkeiten veröffentlicht, die auch auf deutschen Accounts abrufbar sind.