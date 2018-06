Es waren nur Früchte Von wegen Bestechung: Das hatte Oprah mit Meghans Mutter zu tun

Nachdem Meghans Mutter gesichtet wurde, als sie mit angeblichen Geschenken das Haus der Talkmasterin verlassen hat, waren schnell Gerüchte aufgekommen. "Die Story war, dass Meghans Mutter zu mir nach Hause gekommen und beladen mit Geschenken rausgekommen ist", sagte Winfrey: "Wisst ihr, was das für Geschenke waren? Erstens ist sie toll in Yoga, also hatte ich zu ihr gesagt: 'Bring deine Yogamatte mit, falls wir einfach etwas Yoga auf dem Rasen machen wollen.' In einer ihrer Taschen war also eine Yogamatte und in der anderen war Essen."