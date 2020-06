"Es war wie ein Alien in meinem Körper" Ashley Graham kämpfte in der Schwangerschaft mit ihrem Körper

Corona-Lockdown bei ihrer Mutter

Anfang März floh Ashley Graham gemeinsam mit dem neugeborenen Sohn Isaac und Ehemann Justin Ervin (31) nach Nebraska, wo ihre Mutter eine Ranch besitzt. Die junge Familie lebt in New York, das von der Corona-Pandemie in den USA am stärksten betroffen ist. Die letzten Wochen waren nicht immer leicht für sie, sie verlor einen Freund an das Virus, mehrere Bekannte in New York waren erkrankt.