München - Das Ungererbad in Schwabing freut sich derzeit wie alle Freibäder Münchens über die Hitzewelle. Abkühlung tut Not dieser Tage. Manch einer wird sich beim Abduschen am Außenbecken allerdings erinneren, dass vor ziemlich genau vier Wochen an dieser Stelle ein Mann stand und sein Auto wusch (AZ berichtete).