"Es war irritierend" Demi Moores Töchter sprechen über Suchtprobleme ihrer Mutter

Im Leben von Schauspielerin Demi Moore (56) gab es viele dunkle Kapitel. In ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren "Inside Out" erinnert sich die 56-Jährige unter anderem an ihre turbulente Ehe mit Ashton Kutcher (41) zurück und spricht offen über ihre langjährige Suchtkrankheit. In einer Vorschau auf eine neue Folge der Talkshow "Red Table Talk" äußern sich nun ihre Töchter Rumer (31), Scout (28) und Tallulah (25) zu den Problemen ihrer Mutter.