Das Mode-Ereignis des Jahres ist vorbei: Am Abend des 8. November fand in New York City die diesjährige "Victoria's Secret"-Show statt. Und ein Gerücht aus dem Vorfeld hat sich bestätigt: Das brasilianische Model Adriana Lima (37) schwebte zum letzten Mal im Auftrag der Unterwäschemarke als Engel über den Laufsteg.