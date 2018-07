Es war ihr eine Freude Maisie Williams verabschiedet sich von Arya und "Game of Thrones"

Es fließt wohl viel Blut

In einem Interview hatte ihre Serien-Schwester Sophie Turner (22) alias Sansa Stark vor kurzem schon verraten, dass die achte Staffel "blutiger" werde als alle Staffeln zuvor. "Es ist 'Game of Thrones', also wird es blutiger mit mehr Toten und Qualen als all die Jahre zuvor", so die Schauspielerin.