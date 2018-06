"Es war große Klasse" Reiner Calmund: "Bei 'Grill den Profi' hatten wir Spaß ohne Ende"

Wer hat Schuld am Show-Aus?

An den Quoten kann es scheinbar nicht gelegen haben. Denn obwohl "Grill den Profi" mit Sonntagabend-Programmen wie "Tatort" oder "The Voice of Germany" immer wieder "stärkste Konkurrenz" gehabt habe, so Calmund, konnte das Format stets "gute bis sehr gute Quoten" erreichen. Aber woran lag es dann? Ob vielleicht der Ausstieg von Profi-Koch Nelson Müller (39) für das Absetzen der Sendung verantwortlich ist? Dieser wurde schließlich im Staffelfinale der Show von Ex-Bachelor Daniel Völz (33) in Grund und Boden gekocht.