Modedesigner Harald Glööckler (53) wurde als Kind sexuell missbraucht. In einem Interview mit "Bild" sagt er, er habe "viele Jahre meines Lebens gebraucht, um zu lernen, dass es nicht meine Schuld war". Glööcklers Eltern hatten ein Gasthaus, als er "ungefähr fünf oder sechs" gewesen sei, habe er mit einem Stammgast einen Ausflug gemacht: "Auf dem Rückweg fuhr dieser Mann in einen Wald mit mir, hielt an, fummelte an mir rum und machte seine Hose auf. Ich musste seinen Penis anfassen."