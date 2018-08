Es war doch nicht das Wasser schuld Deswegen ging Fürst Heinz wirklich aus dem "PBB"-Container

Doch so ganz stimmten diese etwas merkwürdig und arrogant wirkenden Gründe wohl doch nicht, wie er nun im Interview mit der "Bild"-Zeitung relativierte. "Ich möchte mich bei den Zuschauern für den Blödsinn, den ich in dieser für mich extrem ungewohnten Situation erzählt habe, entschuldigen", sagte der Fürst. Natürlich trinke er Wasser, er habe ja "keinen an der Murmel". Es habe aber leider viele Situationen gegeben, die deutlich unter seinem Niveau lagen - deswegen sei er gegangen.