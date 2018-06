Es wäre ihr erster großer Fernsehpreis Nach der "Suits"-Karriere: Bekommt Herzogin Meghan noch einen Emmy?

Sieben Staffeln lang verkörperte Herzogin Meghan (36) in der US-Serie "Suits" die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane. Dann lernte sie Prinz Harry (33) kennen und fasste zu Gunsten der Liebe einen Entschluss: Auf Nimmerwiedersehen, Schauspiel-Karriere und hallo, britisches Königshaus! Ein Zurück in die Medienwelt gibt es für die 36-Jährige nun nicht mehr. Dennoch könnte sie schon bald eine Auszeichnung in den Händen halten, die sie an die vergangenen Tage am Serien-Set erinnert.