"Es steht ihm toll" Christian Tews stand Ziehsohn Max beim Tätowierer bei

Mama Claudia findet das Tattoo gut

"Er war in einem Alter, in dem man das mitkriegt. Das ist hart für ein Kind", erklärte Tews im Interview in der RTL-II-Show. Mama Claudia fand positive Worte für die Tätowierung ihres ältesten Sohnes: "Es steht ihm toll. Ich finde es schön, dass er seinen wirklichen Papa ganz nah am Körper trägt und sich immer an ihn erinnert."