Es sei nur "ein Witz" gewesen Brendan Fraser: Sein #MeToo-Geständnis wurde nur müde belächelt

Damals, im Sommer 2003...

Laut Fraser ereignete sich der Vorfall nach einem gemeinsamen Mittagessen im Beverly Hills Hotel. Beim Verabschieden soll Berks linke Hand an der Pobacke des Schauspielers gelandet sein, "und einer seiner Finger berührt mich in der Poritze. Und er fängt an, ihn zu bewegen", so die frühere Darstellung des 49-Jährigen gegenüber "GQ". Was diese Berührung in ihm ausgelöst hat? "Ich fühlte mich krank. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind. Ich fühlte mich, als wäre da ein Ball in meinem Hals. Ich dachte, ich würde gleich weinen. Ich fühlte mich, als hätte jemand unsichtbare Farbe auf mich geworfen."