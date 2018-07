Es schläft schon durch Erstmals seit vier Jahren: Faultier-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn

Ob das Hellabrunner Faultier-Baby ein Weibchen oder ein Männchen ist, steht übrigens noch nicht fest. "Die Geschlechtsbestimmung bei Faultieren ist an äußerlichen Merkmalen kaum festzumachen. So wird es wohl noch eine Weile dauern, bis wir das Geschlecht des Jungtieres wissen", erklärt der zuständige Kurator für Faultiere in Hellabrunn, Carsten Zehrer. Dementsprechend gibt es auch noch keinen Namen für den Nachwuchs. Doch wenn der irgendwann vergeben wird, wird er mit R anfangen – so steht es in den Namensrichtlinien des Tierparks, die Jahr für Jahr einen anderen Anfangsbuchstaben vorsehen.