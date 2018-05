Danach ging Hadid in dem Statement dazu über, Verantwortung zu übernehmen und sich zu entschuldigen: Sie möchte das für diejenigen ansprechen, die persönlich durch das veränderte Cover beleidigt worden seien, schrieb sie. "Bitte glaubt mir, dass die Dinge anders gewesen wären, wenn mein Einfluss auf die Situation anders gewesen wäre. Ungeachtet davon möchte ich mich entschuldigen, weil ich niemals beabsichtige, diese Sorgen herabzusetzen oder anderen Möglichkeiten zu nehmen." Sie hoffe zudem, dass diese Situation anderen Magazinen und Teams für die Zukunft etwas zeigt. Es gebe wirklich Probleme in der Modebranche, so das Model, und es sei die Aufgabe, das zu ändern.