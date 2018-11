Es muss ohne sie gehen Herzogin Meghan: Sie wird auf der Hochzeit von Priyanka Chopra fehlen

Die ersten Feierlichkeiten haben angeblich bereits begonnen: Sänger Nick Jonas (26) und Schauspielerin Priyanka Chopra (36, "Baywatch") werden sich mehreren Medienberichten zufolge am kommenden Wochenende das Jawort geben. Doch auf eine vertraute Person müssen die beiden laut "US Weekly" dabei verzichten: Herzogin Meghan (37) wird demnach nicht an der Zeremonie in Priyankas Heimat Indien teilnehmen - aus gutem Grund.