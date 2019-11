"Es macht nicht immer Spaß" Drei Kinder, drei Väter: Muriel Baumeister im "Patch-Würg"-Wahnsinn

Wie viel Zeit und Energie kostet Ihre "Patch-Würg"-Familie, wie Sie es nennen?

Baumeister: Sehr viel Zeit und Energie. Das bedeutet eine Menge Kompromisse, viel Verständnis, ich muss oft über meinen eigenen Schatten springen. Heraus kommt aber letztendlich das Kindeswohl. Und das liegt in meinem Fall in Berlin. Patchwork war natürlich nicht mein Plan. Ich habe mich nicht in einen Mann verliebt mit dem Hintergedanken, dass daraus eine Patchwork-Familie wird - und das dreimal. Die ideale Familienform ist es nicht, aber Kinder haben mehr davon, wenn Eltern sich respektieren und wenn man Patchwork hinkriegt. Aber das ist viel Arbeit und macht nicht immer Spaß.