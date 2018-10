Es kriselt beim FC Bayern Zwei Spiele ohne Sieg: Niko Kovac und der erste Kratzer

Gefragt ist nun vor allem Niko Kovac. Wie kann er die Mannschaft aufrichten, motivieren, wie kann er die Spieler erreichen, vor den zwei so wichtigen Spielen gegen Ajax Amsterdam am Dienstag in der Champions League und Borussia Mönchengladbach am Samstag in der Liga, den letzten beiden Partien der drei intensiven Englischen Wochen, bevor es dann in die Länderspielpause geht? Bayerns neuer Trainer steht vor seiner ersten Bewährungsprobe. Kovac muss sich jetzt das erste Mal richtig beweisen.