"Es kann so einfach sein" Stefan Gödde: So will der TV-Moderator Jung und Alt inspirieren

Nachhaltigkeit - damit kennt sich Stefan Gödde (42) aus. Der TV-Moderator, der unter anderem für das Wissensmagazin "Galileo" vor der Kamera steht, ist für sein ökologisches Engagement bekannt. So präsentiert er nicht nur Formate wie die "Green Seven Week" oder den "Green Seven Report" auf ProSieben, sondern wird auch privat aktiv. Er ist der Meinung: "In vielen Bereichen des Alltags ist es so einfach, nachhaltig zu handeln. Wir müssen uns diese Bereiche nur immer wieder in unser Bewusstsein rufen."