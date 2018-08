Doch es gibt zwei standhafte Geschäfte, die sich gegen den absoluten Ausverkauf wehren: Karstadt am Ländtorplatz und Efa und Käufl in der Liebigstraße. Dort gab es gestern um 12 Uhr noch drei Tischventilatoren und einen Aussteller. "Mehr haben wir leider auch nicht, aber die sind wieder reingekommen", erklärt die nette Dame am Telefon.

Auch dort im Fachgeschäft wolle jeder zweite, der komme, einen Ventilator oder ein Klimagerät. Und die Beraterin hat noch einen kleinen Hoffnungsschimmer: "Eventuell kommt diese Woche noch was rein!", sagt sie. Bei Karstadt heißt es: "Wir haben gerade auch nichts da, warten aber täglich auf die neue Lieferung."

Wer also noch einen Ventilator bei den momentanen Temperaturen will, sollte in die Liebigstraße oder zum Karstadt schauen. Vielleicht ist heute noch eins der vier Geräte bei Efa und Käufl da - oder die neue Lieferung ist eingetroffen. Wahlweise gibt's einen Ausweg: Bis Freitag warten. Dann kühlt es ab auf 23 Grad. Angeblich.