Es ist wieder ein Mädchen "Luke Cage"-Star Mike Colter ist erneut Papa geworden

In einem Interview vor der Entbindung gab Colter zu verstehen, dass er diesmal ein klein wenig nervös vor der Geburt sei, vor allem im Hinblick auf seine dreijährige Tochter: "Sie wird davon am meisten betroffen sein, deshalb stellen wir sicher, dass sie sich gut fühlt und gespannt auf die Veränderungen in unserer wachsenden Familie ist." Ob noch weitere Kinder geplant sind, verriet der US-Amerikaner bislang noch nicht. Zwei Kindern in zwei Jahren Ehe ist allerdings bereits ziemlich sportlich: Die beiden gaben sich nämlich erst im Jahr 2016 das Ja-Wort, kurz nach der Geburt der ersten Tochter.