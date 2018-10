"Es ist wichtig" Taylor Swifts Freund Joe Alwyn findet ihr Politik-Statement super

Die politische Positionierung seiner Freundin findet der 27-jährige Schauspieler super, wie er nun laut "People" beim BFI London Film Festival einem Reporter erklärte: "Ich denke, es ist großartig, es ist wichtig." Ein zwar sehr zurückhaltender Kommentar, aber er passt zu der Beziehung von Swift und Alwyn. Die beiden trafen sich monatelang heimlich, bis die Beziehung im Frühjahr 2017 öffentlich wurde. Alwyn promotet gerade seinen neuen Film "The Favourite - Intrigen und Irrsinn". In dem Historienstreifen, in dem die englische Königin Anne porträtiert wird, spielt er unter anderem an der Seite von Olivia Colman, Rachel Weisz und Emma Stone. Der Film startet am 24. Januar 2019 in den deutschen Kinos.