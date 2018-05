"Es ist verrückt" Bianca Heinicke: "Die Hälfte der Schwangerschaft ist rum"

Auch wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, erzählte Heinicke in dem Clip: Sie komme demnächst in den sechsten Monat, gerade sei sie in der 20. Schwangerschaftswoche. "Die Hälfte der Schwangerschaft ist quasi rum. Jetzt fängt mein Bauch auch an zu wachsen", so der YouTube-Star. Darum wollte sie jetzt auch damit an die Öffentlichkeit gehen. Dem Baby gehe es gut, verrät das glückliche Paar zudem vor der Kamera, bevor Heinicke noch erklärt: "Es ist verrückt, ich hab's immer noch nicht ganz verstanden."