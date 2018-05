"Es ist eine Junge" Tattoo-Künstlerin Kat Von D bekommt ein Baby

Vater des Kindes ist ihr Ehemann, der mexikanische Sänger Leafar Seyer (42) des Musikprojekts Prayers, der gebürtig Rafael Reyes heißt - sein Künstlername ist sein Geburtsname nur rückwärts ausgesprochen. Er postete das gleiche Foto auf seinem Instagram-Account. Darauf zu sehen: Arm in Arm blicken die werdenden Eltern ernst in die Kamera; sie fasst mit einer Hand an ihren Baby-Bauch. In seinem Post verriet er den Namen des noch ungeborenen Kindes: "Ich liebe dich, Kat Von D, und ich bin bereit, ein Vater für unseren Sohn Leafar zu sein. Danke, meine Liebe, unsere Familie steht über allem!!!"