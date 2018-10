Es ist ein Mädchen Patrick J. Adams: Herzogin Meghans TV-Ehemann ist Papa geworden

Rührende Worte an ihre Tochter

"Ich könnte nicht stolzer sein, ihre Mutter zu sein", schreibt Bellisario zu einem Foto, auf dem die neue Erdenbürgerin den Zeigefinger ihres Papas umklammert und die Hand der Mama ebenfalls zu sehen ist. Außerdem sind ein kleines Ohr und ein dunkler Haarschopf zu erkennen. Der "Pretty Little Liars"-Star verspricht, ihr Bestes zu geben, damit ihre Tochter "freundlich" und "stark" werde und sie werden könne "was auch immer sie sein will". Außerdem dankt sie ihrem Ehemann für seine Unterstützung während der Schwangerschaft und der Geburt.