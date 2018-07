Erstes Foto Sila Sahin ist zum ersten Mal Mutter geworden

Das kleine Familienglück von Sila Sahin (32, "GZSZ") und Samuel Radlinger (25) ist endlich perfekt. Die Schauspielerin hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht, wie sie via Instagram verkündete. Zumindest einen Teil ihres Babys zeigte die Schauspielerin auch schon, denn sie postete einen Schnappschuss, auf dem die kleinen Füßchen des Kindes zu sehen sind. "Er ist da", schreibt sie freudig und fügt ein Herzchen-Emoji an. Außerdem bezeichnet sie ihren Sohn in einem entsprechenden Hashtag auch noch gleich als "die größte Liebe meines Lebens".