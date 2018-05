Es ist ein Junge Chrissy Teigen und John Legend: Ihr zweites Kind ist da

Model Chrissy Teigen (32) und ihr Mann John Legend (39, "Darkness and Light") sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am späten Mittwochabend verkündete die 32-Jährige via Twitter, dass sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. "Jemand ist hier", schrieb Teigen in ihrem Tweet und setzte dazu zwei Babytrinkflaschen-Emojis und zwei freudestrahlende Smileys.