Es ist ein Junge Alec und Hilaria Baldwin sind wieder Eltern geworden

Freudige Nachrichten aus dem Hause Baldwin: Alec (60, "Still Alice") und seine Frau Hilaria (34) sind erneut Eltern geworden. Das verkündeten der Schauspieler und seine Frau am Donnerstag via Instagram. Beide posteten das gleiche Bild, auf dem Hilaria im Krankenhausbett liegt und ihr viertes gemeinsames Kind im Arm hält. Alec sitzt direkt daneben und beide strahlen den neuen Erdenbürger an.