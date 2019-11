Es herrscht Lebensgefahr Rapper Lil Reese wurde nahe Chicago niedergeschossen

Der US-amerikanische Rapper Lil Reese (28, "What It Do") schwebt in Lebensgefahr. Wie unter anderem der regionale Nachrichtensender "Fox 32 Chicago" berichtet, wurde der Musiker am Montagnachmittag in Country Club Hills, einem Vorort südwestlich von Chicago, niedergeschossen. Die Polizei teilte demnach mit, dass Beamte am Tatort zunächst nur das Auto von Reese vorfanden. Blutspuren auf dem Fahrersitz und vor dem Fahrzeug hätten jedoch auf ein Verbrechen hingedeutet.