Herbert Grönemeyer ist mit seinem neuen Album "Tumult" ganz oben in die offiziellen deutschen Charts eingestiegen. Es ist die 13. Nummer-eins-Platte des Stars, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Grönemeyer sei mit nun 72 Wochen der am häufigsten an der Spitze der deutschen Albumcharts vertretene Künstler.