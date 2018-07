"Die Verwaltung wurde damals aber auch beauftragt, exemplarisch einen Übergang auf Höhe der Theaterstraße mit kleinteiligem Granitpflaster zu schaffen", sagte Tutsch. Dieser Auftrag sei seit über drei Jahren nicht ausgeführt worden. "Fünf Übergänge - das war unsere Minimalforderung von 2013. Wir müssen das jetzt anders angehen, weil wir wollen nicht mehr, dass die Stadt tatenlos bleibt. Das kann doch nicht sein, dass das Thema Barrierefreiheit sieben Jahre ruht."

Der Beschluss, um den im Bausenat 2011 gekämpft wurde, sei gut und wichtig gewesen, betonte Stadtrat Franz Palme: "Er ist nur wegen dem Ausbau der Fernwärmeleitungen nicht umgesetzt worden." Zudem wäre es schwer geworden, gleichzeitig in der Alt- und Neustadt zu bauen und diese barrierefrei umzugestalten.

Die Neustadt sei nun die beste Positivwerbung, um die Barrierefreiheit auch in der Altstadt voranzutreiben, denn auch Radfahrer oder Familien mit Kinderwagen sind von der glatten Oberfläche begeistert. "Jetzt müssen wir einfach dran bleiben", sagte Palme, der nach wie vor nichts von den Übergängen hält und für eine flächige Lösung plädiert. "Es ist absurd, dass man in der Altstadt nur Übergänge schafft. Denn auch als Rollstuhlfahrer sollte man sich doch in der ganzen Altstadt frei bewegen können." Auch Bezirksrat Markus Scheuermann bezog klar Stellung: "Mit der Übergangslösung wird die ganze Baumaßnahme sonst noch teurer." Zudem sei die Gefahr vorhanden, dass es am Ende dann bei der Übergangslösung bleibt.

Anger: "Wir können es personell nicht umsetzen"

Spricht man mit Baudirektor Gerhard Anger vom Tiefbauamt über den Planungsstand zur Umbau der Altstadt, sagt dieser: "Das große Problem ist, dass das Pflaster in der Altstadt ja noch sehr gut erhalten ist."

Der Behindertenbeirat einigte sich in seiner Sitzung darauf, sich weiter für die Komplettlösung - sprich eine flächige Barrierefreiheit in der gesamten Altstadt zu schaffen - einzusetzen.

Gleichzeitig wird aber gefordert, so schnell wie möglich unabhängig von einer eventuellen Verlegung der Fernwärme glatte Übergange herzustellen. Tutsch: "Die brauchen wir einfach."