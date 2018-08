Es gibt noch rechtliche Probleme "Eine schrecklich nette Familie": Bud Bundy spricht über Comeback

Auch O'Neill gab sich in der Vergangenheit eher skeptisch. In einer Ausgabe der Interviewserie "Build" von AOL erklärte er 2016, dass Faustino seines Wissens zwar Sony eine Idee präsentiert habe, dass das ganze aber auch schon damals an rechtlichen Problemen gescheitert sei. Auf die Frage nach einem Comeback erläuterte der Schauspieler, dass er nicht glaube, dass es passieren werde: "Ich glaube wir sind damit durch."