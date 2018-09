Es gibt keine weitere Ausgabe "Schlag den Henssler": Steffen Henssler ist raus!

"Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen"

"Schlag den Henssler" basierte auf der erfolgreichen Spielshow "Schlag den Raab", nur wurde der 2015 in TV-Rente gegangene Kultmoderator Stefan Raab (51) von dem TV-Koch ersetzt. "Mir war von Anfang an klar, dass es kein Spaziergang wird diese Sendung zu übernehmen. Ich habe alles gegeben, aber man braucht nicht lange um den heißen Brei herumzureden: Der Zuschauer will mich in dieser Rolle nicht sehen und das muss man einfach akzeptieren", erklärt Henssler in der Mitteilung.