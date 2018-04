Es gibt eine "viel wichtigere Debatte" Corinna Harfouch: Die #MeToo-Debatte ist nur "ein kleiner Schritt"

Kritik an den Kolleginnen

Für die Aussagen ihrer Schauspiel-Kollegin Catherine Deneuve (74, "Ein Sommer in der Provence") hat Harfouch allerdings kein Verständnis. Die 74-Jährige hatte die #MeToo-Kampagne in einem offenen Brief mit den Worten "legitimer Protest gegen sexuelle Gewalt" habe sich in eine Hexenjagd verwandelt, kritisiert: "Ich finde es schlimm, wenn Frauen solche Szenarien aufbauen - denn damit lenken sie nur von den großen Fragen ab: Wie wollen wir künftig miteinander umgehen? Und vor allem: Wie können wir erreichen, dass diese extreme Männerlastigkeit in Führungspositionen nicht einfach so fortbesteht?", so Harfouch.