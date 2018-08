Es geht zurück in die Villa "Promi Big Brother": Chethrin beichtet, Johannes fliegt raus

Doch dabei bleibt es nicht. Sie vertraut ihr noch ein weiteres Geheimnis an. "Ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet, ich habe das noch nicht mal meiner Schwester oder meiner Mama erzählt", beginnt Chethrin ihre emotionale Beichte und gesteht dann: "Ich habe auch ein Kind verloren."

Es geht zurück in die Villa

Im Spiel "Dinner for Fun" ging es um einen Tapetenwechsel. Wurde die Aufgabe erfüllt, zogen alle Bewohner zusammen aus der "Baustelle" zurück in die "Villa". Johannes und Daniel gaben die Bedienungen. Mit überdimensionierten Schuhen ging es mit gefüllten Gläsern durch einen Hindernisparcours. Fünf Minuten hatten die beiden Zeit, um die Aufgabe zu meistern - und sie meisterten sie mit Bravour. Somit ging es für alle zurück in die "Villa". Kaum drüben angekommen, wurden die ersten Bierflaschen geköpft.

Würfelglück für Daniel

Ein Bewohner konnte sich das goldene Finalticket und damit einen Freifahrtsschein direkt in das Endspiel erspielen. Am meisten Würfelglück hatte Daniel - er konnte nicht mehr nominiert werden. Am Ende traf es Silvia. Sie wurde gleich drei Mal nominiert. Und, wie konnte es anders sein, schon wieder Chethrin, allerdings nur mit einer Stimme von Johannes. Dieser wiederum wurde von Silvia nominiert. Damit standen gleich drei Bewohner auf der Liste.

Und abermals konnte Chethrin auf ihre Fans zählen. Sie überstand wieder eine Nominierung und zog ins Finale ein. Die Koffer packen musste Johannes. Damit stehen Silvia, Daniel, Chethrin und Alphonso im Finale.