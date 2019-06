Bayern-Aufsichtsrat Edmund Stoiber schwärmte noch

Nach AZ-Informationen stellte Bayern BMW einen früheren Einstieg – bereits 2020 oder 2021 – in Aussicht. Doch bei diesem Vorhaben machte Audi nicht mit. "Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben eine strategische Partnerschaft zwischen BMW und dem FC Bayern auf den Weg gebracht, die spätestens nach Auslaufen des Sponsorenvertrags mit Audi 2025 in Kraft treten soll", sagte Bayerns Aufsichtsrat Edmund Stoiber noch im März gegenüber der AZ und schwärmte: "In Bayern daheim und in der Welt zuhause: Das gilt für den FC Bayern und BMW gleichermaßen."