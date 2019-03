Dann habe sie prompt das Lied angestimmt, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen. "Es wirkte wie eine Konzertprobe, dabei waren im Saal nur Richter, Anwälte und ein paar Journalisten zugegen", so "El País" weiter. "Ich bin in 30 Jahren Karriere noch nie wegen Plagiats verurteilt worden", betonte sie. Ein Richter in New York hatte zwar 2014 den Shakira-Hit "Loca" als Plagiat eines dominikanischen Songs eingestuft, ein anderes US-Gericht machte das Urteil aber ein Jahr später wieder rückgängig.