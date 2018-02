Es geht um "Die Kunst der Scheidung" Alles muss raus! Der Schlussstrich unter Russell Crowes Ehe

Bereits im Jahr 2012 trennte sich Russell Crowe (53, "A Beautiful Mind") von seiner Frau Danielle Spencer (48), mit der er seine beiden Söhne Charles (14) und Tennyson (11) hat. Nun will er anscheinend endlich seine Vergangenheit hinter sich lassen und veranstaltet deshalb eine riesige Auktion, in der 227 Auktionsgüter unter den Hammer kommen sollen - und das an einem ganz bestimmten Tag. (Hier sehen Sie "Das Versprechen eines Lebens" und viele weitere Filme mit Russell Crowe)